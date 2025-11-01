Tres muertos por un incendio en una vivienda del sur de China

El fuego comenzó hacia las 7:45 hora local (23:45 GMT del viernes) en una casa particular situada en una calle del casco urbano de Gulong, en la región autónoma de Guangxi, según el comunicado oficial publicado en la cuenta de la oficina local en la red social WeChat.

Los equipos de bomberos, emergencias, policía y sanidad acudieron rápidamente al lugar del siniestro y lograron extinguir las llamas, aunque tres personas fallecieron, precisó la autoridad.

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación, mientras las autoridades locales realizan las labores de seguimiento y asistencia a las familias afectadas.

Este nuevo suceso se suma a una serie de incendios mortales ocurridos en los últimos meses en distintas partes del país, lo que ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en edificios comerciales y residenciales en China.

En agosto pasado, cinco personas perdieron la vida en un incendio ocurrido en un edificio de viviendas también de la provincia de Guangxi, mientras que en abril en sendos fuegos registrados en un restaurante de la ciudad de Liaoyang (Liaoning, noreste) y en una residencia de ancianos de la provincia de Hebei (norte), causaron 22 y 20 fallecidos, respectivamente.