Ucrania desmiente que Rusia haya eliminado a sus fuerzas especiales en Pokrovsk

Una fuente de la Dirección General de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó al diario Ukrainska Pavda que las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso sobre la destrucción del grupo de asalto ucraniano eran falsas.

"Esta información es tan falsa como el informe de Guerasimov a Putin de hace unos pocos días de que Pokrovsk estaba rodeada", aseguró la fuente, haciendo alusión al jefe del Estado mayor ruso, Valeri Guerasimov, y al presidente ruso, Vladímir Putin.

La fuente del GUR aseguró que las "acciones de estabilización" que se lanzaron en Pokrovsk bajo el liderazgo del jefe del servicio de inteligencia militar, Kirilo Budánov, todavía continúan.

El Ministerio de Defensa de Rusia había asegurado este sábado que su ejército había eliminado a un grupo de fuerzas especiales ucranianas de 11 integrantes que intentó aterrizar de un helicóptero a un kilómetro al noroeste de Pokrovsk.

Además, el departamento castrense informó de que continúa aniquilando a las fuerzas ucranianas supuestamente cercadas cerca de la estación de trenes de la localidad, el principal escenario de combates entre las tropas de Moscú y Kiev en la región de Donetsk.

Kiev niega por el momento que sus soldados hayan quedado cercados, mientras que, según la plataforma ucraniana de monitoreo del frente DeepState, entre las fuerzas rusas que avanzan desde el suroeste sobre Pokrovsk y los que lo hacen desde el noreste queda un espacio de unos nueve kilómetros a vuelo de pájaro.

Los medios ucranianos informan de que según fuentes de la GUR varios de sus helicópteros y fuerzas especiales están participando en una operación para liberar las zonas de Pokrovsk en las que se han infiltrado efectivos rusos y que son estratégicamente importantes para la defensa ucraniana.