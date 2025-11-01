Ucrania interceptó por la noche 206 de los 223 drones lanzados por Rusia

Según el parte matinal de la Fuerza Aérea, los rusos lanzaron por la noche 223 drones, entre ellos unos 140 de tipo Shahed, así como de ataque Gerbera y de otros tipos, desde las regiones rusas de Kursk, Milérovo, Briansk, Orel y Primorsko-Ajtarsk y la Crimea ocupada.

De estos, las defensas aéreas lograron derribar o interceptar 206 vehículos aéreos no tripulados en el norte, sur y este del país.

Sin embargo, 17 drones de ataque consiguieron impactar en siete localizaciones distintas, de acuerdo con el parte, que no proporcionó más detalles.

El Servicio de Emergencias del Estado informó por su parte, a través de sus redes sociales, de que apagó durante la noche un incendio provocado por un ataque enemigo en las instalaciones de una planta de producción de gas en Poltava (centro).

"Por suerte, no hay informaciones sobre heridos", señalaron desde el Servicio de Emergencias.