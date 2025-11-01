Ucrania lanza una operación para expulsar a los rusos que han penetrado en Pokrovsk

Según esas fuentes, los vehículos de asalto aéreo de la GUR penetraron hace unos días en las zonas de Pokrovsk que con anterioridad los generales rusos habían declarado "capturadas".

Varios helicópteros están participando en la operación para liberar estas áreas, que están consideras como estratégicamente importantes para la defensa ucraniana.

Según Suspilne, el propio jefe de la GUR, Kirilo Budánov, está sobre el terreno supervisando la operación.

El Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconoció el pasado 26 de octubre que unos 200 soldados rusos habían logrado infiltrarse en Pokrovsk y que habían comenzado los combates dentro de la ciudad.

El 29 de noviembre, el Ejército ucraniano informó de que las unidades rusas estaban intentando avanzar hacia el noroeste y norte de la ciudad.

Este viernes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió que la situación en Pokrovsk es difícil ya que los rusos han concentrado allí "todas sus fuerzas", según dijo, y han acumulado a unos 170.000 efectivos en las inmediaciones.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso sostiene que sus fuerzas prácticamente han conseguido ya rodear a varios batallones ucranianos en la ciudad, en la que sus soldados estarían avanzando hacia la estación de trenes.

Kiev niega que sus soldados hayan quedado cercados, mientras que según la plataforma ucraniana de monitoreo del frente DeepState en estos momentos queda un espacio de unos diez kilómetros de ancho por el que los defensores pueden introducir sus tropas y suministros en la localidad asediada.

Pokrovsk tenía 60.000 habitantes antes de la guerra y es uno de los bastiones importantes que Ucrania controlaba hasta hace poco por completo en la región oriental de Donetsk.