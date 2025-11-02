Ascienden a 26 los muertos por un corrimiento de tierra tras fuertes lluvias en Kenia

Las intensas precipitaciones ocasionaron deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas e inundaciones en varias zonas del condado, arrastrando escombros hacia aldeas e inundando las zonas bajas del valle de Kerio.

"Las labores de búsqueda y rescate continúan, y el número de fallecidos asciende a 26 tras la recuperación de más cuerpos hoy. Veinticinco personas siguen desaparecidas, mientras que 26 están hospitalizadas", afirmó el ministro keniano del Interior, Kipchumba Murkomen, en la red social Facebook.

"Los helicópteros militares y policiales permanecerán en la zona para atender cualquier emergencia", subrayó Murkomen, al asegurar que el Gobierno "cubrirá los gastos hospitalarios y funerarios, y apoyará a la población en la reconstrucción de sus vidas".

El ministro indicó también que se ha distribuido ayuda entre los damnificados, incluidos 600 sacos de arroz, 520 sacos de frijoles, 1.000 mantas, 300 colchones, 30 cajas de jabón y 10 fardos de toallas sanitarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, la Cruz Roja de Kenia informó, en su cuenta de la red social X, de que continúan "las intensas operaciones de búsqueda y rescate, incluyendo el uso de drones".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El acceso a las zonas afectadas sigue siendo un desafío, aunque se han logrado avances significativos", añadió la Cruz Roja, que publicó imágenes en las que aparecen zonas con viviendas destruidas por el lodo.

Los deslizamientos de tierra, también conocidos como aludes de lodo, son movimientos rápidos de suelo, rocas y escombros saturados de agua que se desplazan ladera abajo.

En Kenia suelen producirse cuando el suelo se vuelve inestable y no puede soportar su propio peso en laderas empinadas o zonas montañosas, y pueden causar daños importantes a viviendas, carreteras e infraestructuras.