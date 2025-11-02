Ataque ucraniano daņa buque cisterna ruso y una terminal de petróleo

Según informaron las autoridades locales en Telegram, los fragmentos de unos drones cayeron sobre la instalación de petróleo y causaron un incendio en el buque cisterno estacionado en el lugar.

La tripulación del petrolero fue evacuada y no sufrió daños.

A la vez, el ataque ucraniano en la zona afectó dos embarcaciones extranjeras que se encontraban en el puerto de Tuapse, afirmaron en el gabinete de emergencias de la región de Krasnodar sin precisar a qué países pertenecen los barcos dañados.

Previamente, el Ministerio de Defensa informó sobre el derribo de decenas de aparatos no tripulados sobre Krasnodar.

En total, en la noche pasada fueron neutralizados casi 170 drones ucranianos sobre varias regiones del país.