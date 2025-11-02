Ataques rusos dejan sin luz parte de las regiones ucranianas de Donetsk y de Zaporiyia

"Toda la región de Donetsk está sin electricidad", informó en Telegram Vadim Filashkin, el gobernador de dicha provincia del Donbás, en la que se están produciendo ahora mismo los combates más intensos del frente.

"Debido a los ataques enemigos contra la infraestructura, han comenzado interrupciones de suministro de emergencia en la red eléctrica nacional. Hay especialistas trabajando en resolver el problema", añadió el gobernador.

Mientras tanto, en la región de Zaporiyia, los ataques rusos causaron daños en 17 viviendas particulares e hirieron a dos civiles, a la par que dejaron sin electricidad a más de 11.000 hogares.

"11.434 suscriptores siguen sin luz tras el ataque nocturno. Los trabajadores del sector energético siguen eliminando las consecuencias del ataque enemigo", informó el gobernador de la región, Iván Fedórov, en Telegram.

Estos cortes de emergencia se suman a las interrupciones programadas que el operador de la red eléctrica ucraniana se ha visto obligado a introducir en las últimas semanas en buena parte del país, debido entre otros motivos a los ataques rusos contra las capacidades de generación de energía ucranianas.