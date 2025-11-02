Bélgica apunta a potencial espionaje de Rusia tras varios incidentes con drones

Aunque admitió que las autoridades belgas por el momento "no tienen información concreta sobre el origen de los drones", el titular de Defensa señaló la posible responsabilidad de Moscú en línea con otras incursiones de drones en el espacio aéreo de países bálticos y del este de Europa.

“La policía hizo un buen trabajo, pero perdió la señal cuando los drones se dirigieron hacia los Países Bajos”, dijo el ministro sobre los vuelos de drones no identificados en la víspera sobre la base militar de Kleine-Brogel (cerca de la frontera con Países Bajos) y el aeropuerto de Deurne, próximo a la ciudad de Amberes (norte de Bélgica).

Las medidas de interferencia o bloqueo de drones dirigidas a proteger zonas militares no funcionaron, según reconoció Francken, quien confió en la pronta implementación de un plan nacional antidrones pendiente de aprobación por parte del Ejecutivo.

A este plan se sumarán las iniciativas europeas impulsadas ante la reciente sucesión de incidentes en los espacios aéreos de distintos estados miembros de la Unión Europea (UE), entre ellas la creación de un "muro antidrones" dirigido a detectar, seguir e interceptar aeronaves no tripuladas.

Preguntado sobre la posibilidad de que los recientes incidentes en espacio aéreo belga fueran obra de aficionados, el ministro se mostró escéptico. “Podría ser, pero hay multas muy serias. Y considerando la duración del vuelo, sabemos que no se trata de gente que se divierte, sino que estamos ante espionaje", afirmó en su entrevista a la televisión flamenca.

"Estos drones buscan cosas o cartografían la zona. Por lo tanto, parece probable que se trate de algo serio; se piensa, por ejemplo, en Rusia, pero debo ser prudente, ya que no hay pruebas formales”, continuó.

A los incidentes de la víspera se suma la aparición de drones en la base militar de Marche-en-Famenne (en el sur del país) en la noche del pasado sábado.

En ese caso los drones sobrevolaron zonas cruciales del cuartel general de nuestra brigada militar durante un periodo de tiempo prolongado, según dijo el propio Francken en un mensaje en redes sociales.

A principios de octubre se detectaron también drones en la base militar belga de Elsenborn, cerca de la frontera de Bélgica con Alemania.