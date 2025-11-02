Bomberos de Paraguay y Brasil intentan sofocar un incendio en ciudad fronteriza

Mendoza dijo a EFE que prácticamente todas las unidades de bomberos de Canindeyú están intentando apagar el fuego y cuentan con el apoyo de sus colegas militares de la ciudad brasileña vecina de Guaíra.

Agregó que, de momento, no hay un reporte de víctimas, pero los bomberos no han logrado ingresar a las instalaciones de la empresa Mitsuo, que es la más afectada por el fuego.

Esa compañía está dedicada a la venta de electrodomésticos, pero el fuego también se ha expandido a locales de otra empresa vecina que comercia neumáticos, dijo.

Los medios mostraron a vecinos retirando los neumáticos del lugar para evitar que se quemen.

El incendio comenzó cerca de las 15.00 hora local (18.00 GMT), provocando una gran humareda que alarmó a los vecinos de la ciudad fronteriza.

El capitán Mendoza agregó que los bomberos están trabajando en tareas de "enfriamiento" en el lugar para impedir que el fuego se expanda a viviendas vecinas.