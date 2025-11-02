Castella corta dos orejas que salvan la tarde en una plaza de toros llena en Lima

Lo primero que resaltó en el coso limeño de Acho fue el lleno de 'No hay billetes'. Un sol enorme, toros desiguales y un ambiente ideal para la confirmación de alternativa de David de Miranda, un Talavante con ganas y un Castella que aprovechó el sobrante soñado.

El primer toro de Castella fue más bien un toro para el olvido. Padeció de un defecto visual, nunca tuvo clase y Castella aprovechó lo poco que tuvo a la mano para dejar algunos naturales con su sello y, luego de pinchar con la espada y un aviso que Acho no reclamó mucho, hubo aplausos y una deuda pendiente para el siguiente toro.

Este, el cuarto toro, segundo de Castella, fue devuelto luego de pitos desde los tendidos que el juez de plaza no dudó en atender. El sobrero, un toro jabonero de Paiján, fue el provechoso para el francés que no dudó en lucir con chicuelinas y verónicas que levantaron al público.

Como es costumbre en la plaza del Rímac, los tendidos respondieron con ovación estrepitosa luego de pases cambiados y de pecho. En la espada, bastó una media estocada que fue fulminante y las dos orejas cayeron en manos del francés.

El tercero más bien parecía ir a más, pero sin ninguna fijeza, dejó a un Talavante con ganas que solo le alcanzaron para algunos pases y otros trincherazos que la plaza supo apreciar y aplaudir.

Talavante no se quedó y cambió de mano, regaló naturales bien puestos con su sello y, luego de un pinchazo, la estocada ya no alcanzó para más. Con el quinto no hubo más que voluntad de Talavante que, luego de pifias y reclamos de la afición que venía de cambiar al cuarto toro, solo pudo rematar con unas buenas manoletinas y un silencio luego de la espada.

El primer toro, que fue para David de Miranda, sirvió para su confirmación, aunque, luego de unas verónicas que el público empezaba a saludar, sufrió una voltereta sin mayores consecuencias.

Luego, el diestro fue a más y con ambas manos llevó al toro a una faena que parecía iba a ser redonda, pero que cayó ante un toro que no transmitía y se perdió todo por la espada.

Con el sexto toro no hubo más que ganas y el toro que se mostró complicado desde el primer puyazo hasta el último muletazo que recibió, dejó al diestro con una deuda enorme a pesar de la entrega y algunos buenos pases para el archivo.

Plaza de toros de Acho (Perú) – quinto festejo de la Feria del Señor de los Milagros 2025.

Toros de Núñez del Cuvillo (1º, 2º y 3º), Domingo Hernández (5º y 6º) y Paiján (4º bis), variados de presentación y desiguales. El cuarto bis, ‘Saleroso’, con vuelta al ruedo.

. Sebastián Castella: ovación tras aviso y dos orejas.

. David De Miranda: confirmó alternativa, silencio tras aviso y silencio.