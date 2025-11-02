China busca convertir sus relaciones con Nicaragua "en modelos de cooperación solidarias"

El diplomático chino explicó que su misión en Nicaragua será "implementar con determinación los consensos importantes alcanzados" entre el presidente Xi Jinping con los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, según declaraciones que publica este domingo la prensa oficial de Managua.

Entre ellos mencionó profundizar las relaciones bilaterales de manera constante, la confianza mutua política, promover la cooperación en todos los ámbitos y nuevos niveles, y estrechar la coordinación en los asuntos internacionales.

Además, "esforzarnos por convertir a las relaciones chino-nicaragüenses en modelos de cooperaciones solidarias entre los países", puntualizó.

Yuhui comentó que Nicaragua "goza de una gloriosa historia revolucionaria bajo el liderazgo firme" de Ortega y Murillo, de quienes han defendido "con firmeza la soberanía y dignidad nacional, promoviendo el bienestar de la sociedad" nicaragüense.

Aseguró que China es "un buen amigo y socio" del pueblo y Gobierno de Nicaragua, que "siempre otorga gran importancia a las relaciones" con el país centroamericano, y que desde que restablecieron los lazos hace cuatro años "han logrado resultados muy significativos".

El nuevo embajador chino fue recibido el sábado en el aeropuerto internacional de Managua Augusto C. Sandino por el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, y el asesor para políticas y relaciones internacionales, Iván Lara Palacios.

El canciller nicaragüense destacó que su país tiene una "relación muy especial" con China, que está al nivel de "asociación estratégica".

Nicaragua restableció las relaciones con China en diciembre de 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y principales cooperantes en el momento de la ruptura.

El 20 de diciembre de 2023 Ortega, quien suele despotricar del "imperialismo de Estados Unidos", calificó de "mejor regalo navideño" y "una gran noticia" el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de "asociación estratégica".

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021 China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipéi, territorio cuya soberanía reclama China.