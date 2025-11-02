El ataque de un dron israelí mata a un gazatí en la ciudad de Gaza, pese al alto el fuego

El cuerpo de la víctima llegó al Hospital Bautista al Ahli, confirmó a EFE una fuente de este centro, que dijo que el ataque tuvo lugar cerca del mercado del barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, y lejos de la zona donde aún siguen apostadas las tropas.

Desde esta mañana, Shujaiya y el barrio de Zeitún han sido objeto de operaciones de demolición contra edificios residenciales, así como la ciudad de Fukhari, al este de Jan Yunis (sur), según fuentes locales en la zona y la agencia palestina Wafa.

La denominada 'Línea Amarilla', donde las tropas israelíes se han retirado de forma parcial en el marco del acuerdo de alto el fuego, aísla ciudades palestinas enteras en el norte de la Franja de Gaza, como Beit Hanoun, Beit Lahia y Yabalia, así como Rafah y Abasan al Kabira en el sur, entre otras.

A estas zonas, que representan alrededor del 53 % de la extensión de Gaza, no puede aproximarse ningún gazatí a riesgo de ser disparado por las tropas sin previo aviso.

Desde el inicio del alto el fuego (y contando esta víctima), Israel ha matado al menos a 227 gazatíes, además de herir a cerca de 600. La mayoría el pasado 28 de octubre, cuando Israel comenzó de nuevo a bombardear el enclave durante unas 16 horas matando a 104 personas, casi la mitad e ellas niños.