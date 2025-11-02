Encuestas otorgan una clara ventaja a candidata demócrata para ser gobernadora en Virginia

La encuesta más reciente realizada por Emerson College concede a Spanberger un 55 % en intención de voto frente al 44 % para Earle-Sears.

Además de este estudio, realizado el jueves y viernes de la semana pasada, otros sondeos publicados recientemente conceden a la demócrata una ventaja de entre 7 y 13 puntos porcentuales en intención de voto.

En su campaña, Abigail Spanberger se ha centrado en reducir el costo de vida en Virginia, aumentar los fondos para las escuelas públicas y proteger los derechos reproductivos. En sus mitines, ha afirmado que trabajará en línea con las políticas del Partido Demócrata y que se opone a las medidas económicas del Gobierno del expresidente Donald Trump.

Earle-Sears, por su parte, ha puesto el foco en reducir impuestos (eliminando el impuesto de circulación o sobre las propinas, por ejemplo), disminuir regulaciones y reforzar la seguridad pública con una exención única tributaria para agentes de las fuerzas del orden.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En sus últimos actos de campaña, la republicana ha insistido en mantener la política de disciplina fiscal y bajos impuestos del gobernador saliente, el también republicano Glenn Youngkin, y ha asegurado que gobernará de manera "pragmática" y con "sentido común".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, el expresidente Barack Obama se presentó el sábado en uno de los actos de campaña de Spanberger y le brindó su total apoyo en la carrera contra Earle-Sears, a la que Trump ha calificado de manera positiva pero no ha respaldado oficialmente.