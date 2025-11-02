Fallece el torero jerezano Rafael de Paula

Tras conocerse la noticia el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (sur de España), su ciudad natal, ha mostrado su pesar a través de la alcaldesa, María José García-Pelayo.

"El cielo abre su Puerta Grande para recibir a un jerezano de leyenda. Nos deja Rafael de Paula, genio del toreo y del arte, que llevó con orgullo el nombre de Jerez por todo el mundo", manifestó la alcaldesa jerezana.

El nombre de Rafael de Paula, considerado una de las figuras más singulares y personales del toreo moderno, admirado tanto por su estética como por su concepción del arte taurino, quedó asociado a una forma de torear marcada por el compás, el duende y la lentitud, lo que le convirtió en un referente para varias generaciones de aficionados y profesionales.

En 2002 fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura, en reconocimiento a su aportación al arte taurino como expresión cultural.

