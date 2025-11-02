Filipinas y Canadá firman un acuerdo sobre tropas para reforzar cooperación en defensa

"Hoy es un gran día para nuestras dos naciones. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de profundizar nuestra cooperación en defensa, un compromiso para consolidar la productiva y beneficiosa alianza que ya mantenemos", afirmó McGuinty en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro Jr., en Makati (al sur de Manila), segúnr recogió la Agencia de Noticias de Filipinas.

Las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Visitantes (SOVFA) entre Ottawa y Manila finalizaron en marzo, según un comunicado publicado entonces por el Gobierno de Canadá, que señaló que el pacto "reforzará los lazos militares y de defensa de ambos países, permitiendo que las Fuerzas Armadas de Filipinas y las Fuerzas Armadas Canadienses operen y entrenen juntas en sus respectivos territorios".

Teodoro Jr. calificó el SOVFA de muestra de confianza que permitirá a las fuerzas armadas y a los organismos de defensa de ambos países colaborar, tanto bilateralmente como con otros socios afines, para preservar la paz, prevenir la inestabilidad y garantizar un futuro seguro para las próximas generaciones.

McGuinty, por su parte, recordó que Filipinas y Canadá establecieron relaciones tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que ambas naciones buscaban "su lugar en un mundo", y destacó que, en el marco de la Estrategia Indopacífica que Ottawa lanzó en 2022, su país ha "reforzado" su presencia en toda la región "por tierra, mar y aire".

El secretario de Defensa filipino aseguró que el nuevo acuerdo "es fruto de extensas conversaciones" entre el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien esta semana participó en la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados en Malasia.