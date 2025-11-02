Gobierno brasileño expresa sus condolencias por el incendio que causó 23 muertes en México

Mediante una breve nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentó la tragedia, transmitió sus deseos de "pronta recuperación a los heridos" e hizo extensiva la "solidaridad al pueblo y al Gobierno de México".

El siniestro se registró en la tarde del sábado en una tienda Waldo’s ubicada en el centro de Hermosillo, capital del estado mexicano de Sonora.

Las autoridades confirmaron 23 fallecidos y doce personas hospitalizadas.

Según el fiscal general a cargo de la investigación, la mayoría de las víctimas perdió la vida a causa de la inhalación de gases tóxicos.

La tienda se encontraba abarrotada de clientes debido a la quincena y a las compras previas a la celebración del Día de Muertos.