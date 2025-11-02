Grupo de veinticuatro peruanos llegan a Lima repatriados tras quedarse varados en Jamaica

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú indicó que la misión solidaria repatrió a los peruanos varados en Jamaica y llevó más de dos toneladas de bienes de ayuda humanitaria no alimentaria, que fueron recibidas por la ministra de Finanzas del país caribeño, Fayval Williams.

El avión presidencial realizó dos paradas, en Kingston, la capital de Jamaica, donde la misión recogió a ocho peruanos y luego se desplazó a la ciudad de Montego Bay, donde recogió a 16.

"La decisión de llegar a dos destinos fue para salvaguardar la integridad de los peruanos, evitando que se desplacen por zonas en situación de desastre y con riesgos para su seguridad", agregó la Cancillería.

Explicó que debido a la difícil situación que ha dejado el huracán Melissa en Jamaica, considerado el segundo más destructor de su historia, hubo retrasos en la reapertura del espacio aéreo jamaicano, por lo que el avión despegó con demoras.

Finalmente, la misión solidaria de repatriación inició en la madrugada de este sábado 1 de noviembre y retornó a Lima a las 20.00 hora local (01.00 hora GMT del domingo).

"¡Misión cumplida! Nuestro Boeing 737-500 del Grupo Aéreo N° 8 retornó desde Jamaica con peruanos que quedaron varados tras el huracán. Llevamos ayuda, regresamos con esperanza. Cada misión es un acto de servicio y compromiso con quienes nos necesitan", indicó por su parte en redes sociales la Fuerza Aérea de Perú (FAP).

El sábado, el Gobierno de Perú anunció que iba a repatriar a los 32 peruanos que se encontraban en esta isla de Caribe a la espera de encontrar la forma de retornar a su país.

El avión presidencial Boeing 737 de la Fuerza Aérea Peruana partió a las 5.00 hora local (10.00 GMT) de la base aérea de Las Palmas, en Lima, con implementos como carpas, ollas y artículos de aseo, entre otros objetos, según detalló la Cancillería.

"La afectación de la infraestructura en Jamaica es crítica, con severos daños que han dejado carreteras bloqueadas, corte de electricidad y una limitada reapertura del espacio aéreo jamaicano", precisó.

Según datos oficiales, más de 50 personas han muerto por el paso del huracán Melissa, principalmente en Haití y Jamaica, donde los equipos de rescate se esfuerzan por llegar a las zonas más damnificadas y aisladas.

Melissa, que se convirtió este viernes en ciclón postropical tras ser el huracán más potente de la actual temporada del Atlántico, ha causado al menos 28 muertes en Jamaica y daños catastróficos en viviendas e infraestructura crítica que todavía están siendo evaluados.

Más de 6.000 personas están en centros de evacuación solo en el oeste de Jamaica, la zona más castigada por las lluvias y las inundaciones.