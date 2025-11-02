Israel califica de "triunfo" de Marruecos la resolución de la ONU sobre el Sáhara

"Deseo felicitar a su majestad el rey Mohamed VI por el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a una resolución que apoya el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental bajo la soberanía marroquí. ¡Es un triunfo para una diplomacia marroquí determinada y de larga duración!", dijo Netanyahu en un mensaje difundido por su Oficina en su cuenta de X.

La resolución adoptada el pasado viernes por el Consejo acoge con beneplácito "cualquier sugerencia constructiva de las partes en respuesta" al plan que Marruecos planteó en 2007, respaldado en 2020 (al final de su primer mandato) por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y que no especifica cómo sería esa "región autónoma del Sáhara" más allá de que dispondría de competencias administrativas, judiciales y económicas propias.

En 1991, la ONU desplegó la Misión siguiendo el llamado "Plan de Arreglo Inicial aceptado por Marruecos y el Frente Polisario", que contemplaba un referéndum en el que la población del Sáhara Occidental tuviera la oportunidad de decidir el futuro estatus del territorio, que no ha llegado a celebrarse.

Israel y Marruecos restablecieron relaciones diplomáticas en diciembre de 2020, en un acuerdo a tres bandas por el que Trump reconoció a cambio la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

La postura de Mohamed VI sobre la ofensiva israelí en Gaza ha sido más tibia que la de otros países, sobre todo árabes, aunque inicialmente pidió al Gobierno de Netanyahu proteger a la población palestina de los ataques.