Israel mata a otros tres gazatíes el sábado y ya son 236 los muertos pese al alto el fuego

Además, los cuerpos sin vida de otros tres palestinos fueron hallados entre los escombros, mientras que un cuarto falleció a causa de sus heridas, detalla el informe, que cifra en seis el número de gazatíes heridos el sábado que llegaron a los hospitales.

También, pese al alto el fuego, Israel ha herido en estas tres semanas a 600 personas, lo que aumentó a 170.670 gazatíes el número total de heridos desde el 7 de octubre de 2023 y a 68.865 el de muertos.

Además, se han recuperado durante el alto el fuego 502 cadáveres entre los escombros, si bien se estima que miles más siguen sepultados.

Hoy mismo, el ataque de un dron israelí mató a un palestino en la ciudad de Gaza, confirmó a EFE una fuente médica del Hospital Bautista al Ahli, que dijo que el ataque tuvo lugar cerca del mercado del barrio de Shujaiya y lejos de la zona donde aún siguen apostadas las tropas.

Desde esta mañana, Shujaiya y el barrio de Zeitún son objeto de operaciones de demolición contra edificios residenciales, así como la ciudad de Fukhari, al este de Jan Yunis (sur), según fuentes locales en la zona y la agencia palestina Wafa.

La denominada 'Línea Amarilla', donde las tropas israelíes se han retirado de forma parcial en el marco del acuerdo de alto el fuego, aísla ciudades palestinas enteras en el norte de la Franja de Gaza, como Beit Hanoun, Beit Lahia y Yabalia, así como Rafah y Abasan al Kabira en el sur, entre otras.

A estas zonas, que representan alrededor del 53 % de la extensión de Gaza, no puede aproximarse ningún gazatí a riesgo de ser disparado por las tropas sin previo aviso.