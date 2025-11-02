La Fuerza Armada de Venezuela destruye materiales de minería ilegal en el sur del país

A través de Instagram, el jefe militar indicó que, durante labores de patrullaje, la FANB halló y destruyó estos materiales y equipos usados para la minería ilegal, que permanecían ocultos en la vegetación de un sector del municipio Atabapo, en una zona aledaña a una comunidad indígena.

En este lugar, detalló, se encontraron 400 litros de gasolina, tres motores de succión de agua, 50 metros de manguera de alta presión, entre otros materiales que fueron "incinerados en el lugar".

El pasado jueves, Hernández Lárez informó que la FANB destruyó un campamento de minería ilegal en Amazonas, también en una zona aledaña a una comunidad indígena.

El funcionario militar indicó que en el campamento de minería ilegal, ubicado en un sector de Atabapo, fueron incautados 400 litros de gasolina, 200 litros de gasoil, tres motores hidráulicos, así como una planta eléctrica.

Según la ONG ambientalista Provita, la Amazonía venezolana -que comprende, además de Amazonas, los estados Bolívar y Delta Amacuro- alberga "gran biodiversidad" y es "rica en recursos naturales, culturales y minerales", donde, además, hay "alrededor de 2,3 millones de personas, incluida la población indígena más grande" del país.