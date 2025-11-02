Obispo advierte que Paraguay vive Halloween con gente que tiene armas de verdad

“Tenemos los 'halloween' que pululan por nuestras calles y ellos no tienen máscaras de Drácula, (están) a rostro en vivo, descubierto. No tienen en sus manos juguetes. Son armas de verdad, cuchillos, machetillos, pistolas, ametralladoras, bombas y están todos los días pululando a lo largo y lo ancho, infundiendo en todos los ciudadanos el terror y el miedo", dijo Valenzuela en su homilía en la basílica de esa ciudad, cerca de Asunción.

El religioso dijo que ver a niños saliendo de una escuela disfrazados de monstruos y con armas de juguete por la fiesta de Halloween le hizo pensar en que, dijo, "nosotros tenemos los 'halloween' todos los días" en las calles.

"Eso es lo que llamamos nosotros la noche oscura de nuestra sociedad y así comenzamos desde pequeños para llegar a grandes a ser estos que siembran en la noche oscura el terror", manifestó.

El obispó también afirmó que el mundo "vive la violencia, los ataques contra la familia" y agregó que el "desprecio por los valores humanos, valores cristianos, va ganando terreno".

"Muchas veces algunos sectores de nuestra sociedad prefieren cerrar los ojos ante los problemas que nos desafían", cuestionó.

La basílica alberga el santuario en honor a la Virgen de Caacupé, patrona de Paraguay, cuya festividad se celebra cada 8 de diciembre con una peregrinación multitudinaria de feligreses.