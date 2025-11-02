Países Bajos devolverá a Egipto una efigie robada de Tutmosis III

Schoof anunció esta decisión tras reunirse hoy con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, según recogen los medios neerlandeses.

La estatua en cuestión es una cabeza de piedra de 3.500 años de antigüedad perteneciente a la dinastía del faraón Tutmosis III.

La escultura fue robada y exportada ilegalmente desde Egipto, y apareció en 2022 en la feria de arte Tefaf de Maastricht. El comerciante renunció a la propiedad de la pieza al descubrirse que había sido robada.

Tutmosis III reinó entre los años 1479 y 1425 antes de Cristo, y es apodado el 'Napoleón de Egipto' porque conquistó vastos territorios en Oriente Medio y Nubia, una región que actualmente abarca el sur de Egipto y el norte de Sudán.

Se espera que la Inspección de Información y Patrimonio del Gobierno neerlandés entregue la escultura al embajador egipcio en los Países Bajos antes de finales de año.

Se desconocen las circunstancias de la desaparición de la estatua, aunque se cree que fue saqueada durante la Primavera Árabe en 2011 o 2012.

Entre las opciones que se barajan para exhibir la estatua figura el Gran Museo Egipcio de El Cairo, que fue inaugurado oficialmente el sábado en un evento en el que participaron decenas de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el mandatario neerlandés.

El museo alberga unas 50.000 piezas relacionadas con el Antiguo Egipto, nombre que se utiliza para referirse a las civilizaciones egipcias del tercer milenio antes de Cristo.