Panamá expresa condolencias a México por incendio que causó al menos 23 muertos

"Panamá se une al dolor de las familias afectadas y del hermano pueblo mexicano, elevando oraciones por el eterno descanso de las víctimas y por la pronta recuperación de los heridos", indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que reiteró los "lazos de amistad, cooperación y hermandad" entre ambos países.

El fiscal general de Justicia del Estado, quien está a cargo de la investigación, dijo que la mayoría de las víctimas perdieron la vida a consecuencia de inhalación de gases tóxicos.

“Hasta el momento no existe ningún indicio que apunte a que el incendio haya sido generado de manera intencional”, dijo la Fiscalía.

El incendio se registró en la tarde del sábado en una tienda Waldo’s ubicada en el centro de Hermosillo, capital del estado norteño de Sonora, cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

