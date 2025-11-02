Prisión en España para brasileña que cayó con su coche a un río y causó una muerte

El suceso ocurrió el pasado 31 de octubre en una zona cercana al puerto de Gandia (Valencia, este), y fue el juzgado de esa localidad el que acordó las medidas cautelares.

La mujer queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio por imprudencia y los delitos de conducción temeraria, conducción sin el permiso correspondiente y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, según informaron a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El suceso se produjo cuando el coche que conducía cayó en el cauce del río Serpis, en una zona cercana al puerto de Gandia (Valencia), y aunque ella pudo salir ayudada por un inmigrante que había en la zona, la ocupante, de 20 años, quedó atrapada y falleció.

La conductora fue detenida por la Guardia Civil por los presubntos delitos de "homicidio por imprudencia grave y conducir careciendo de permiso y bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas", y posteriormente puesta a disposición del juzgado de guardia de Gandia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy