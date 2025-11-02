QatarEnergy contrata a Samsung C&T para su proyecto más grande de captura de carbono

El proyecto capturará y almacenará 4,1 millones de toneladas de CO2 al año, según un comunicado de la empresa, y alimentará las instalaciones ya existentes de la compañía catarí en la ciudad industrial de Ras Laffan.

El ministro catarí de Energía y CEO de QatarEnergy, Saad Sherida Al Kaabi, celebró la adjudicación y aseguró que para el año 2035 todos sus proyectos de expansión del gas natural licuado habrán incorporado tecnologías de captura y almacenamiento capaces de retener más de 11 millones de toneladas de CO2 al año.

La "significativa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero" que puede permitir el despliegue de las tecnologías de captura y almacenamiento, que considera, "ofrecerán gran apoyo al Plan Nacional Catarí de Acción contra el Cambio Climático", destacó Al Kaabi en una nota.

Desde QatarEnergy afirman que el actual proyecto pondrá a Catar al frente de los avances globales en captura de CO2 y que reforzará su "liderazgo en la provisión de energía responsable y sostenible".

La empresa catarí de energía presentó su primer proyecto de captura y almacenamiento de carbono en 2019, con una capacidad de 2,2 millones de toneladas anuales.

Además, trabaja en otras dos iniciativas de este tipo en marcha, una con capacidad prevista de 2,1 millones de toneladas para el este del Campo Norte -uno de los mayores yacimientos del mundo de gas natural- y otra con capacidad de 1,2 millones de toneladas para el sur del mismo campo.