Un agente de seguridad muere en un ataque armado en el sureste de Irán

El agente, identificado como Mohammad Javad Siahani, perdió la vida después de que hombres armados no identificados, que se desplazaban en un automóvil Peugeot Pars sin matrícula, abrieran fuego contra su coche, anunció el cuerpo militar de élite, según la agencia Tasnim.

El ataque ocurrió la noche del sábado en la carretera que une las localidades de Bampur y Delgan, en el condado de Iranshahr, ubicado en la provincia de Sistán y Baluchistán.

Las fuerzas de seguridad han iniciado una investigación para determinar la identidad de los atacantes.

La provincia de Sistán y Baluchistán, fronteriza con Pakistán y Afganistán, tiene una población mayoritariamente suní, y en ella operan grupos extremistas de esa rama del islam contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de esos grupos es Yeish al Adl, considerado terrorista por la República Islámica, que busca la independencia de la región y reivindica la mayoría de los ataques contra las fuerzas de seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En agosto pasado, cinco agentes de seguridad murieron en una emboscada en la ciudad de Saravan, mientras que en abril al menos cuatro policías fallecieron en otro ataque, en momentos en que la Guardia Revolucionaria había intensificado las operaciones para reforzar la seguridad en esta región, una de las más pobres y volátiles de Irán.