Un muerto y al menos 40 heridos tras el colapso de una estructura metálica en São Paulo

El accidente ocurrió cerca de las dos de la mañana en el espacio Aeropark Clube de Voo Desportivo en el municipio de Regente Feijó, en el interior del estado de São Paulo, donde estudiantes de medicina celebraban un evento cuando los vientos alcanzaron los 95 km/h.

La víctima fue un hombre de 47 años que falleció a causa de un traumatismo craneal, al ser golpeado por una rama de árbol.

De acuerdo con Defensa Civil, citada por el medio G1, solo tres personas permanecen internadas, mientras que el resto sufrió lesiones leves y ya fue dada de alta.

La comisión estudiantil a cargo del festejo afirmó que "está profundamente conmocionada por lo ocurrido" a través de un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La Comisión, compuesta por estudiantes que comparten el mismo sueño y que también estuvieron presentes en la celebración, está profundamente conmocionada por lo ocurrido. En este momento, nuestra prioridad es brindar todo nuestro apoyo y solidaridad a las familias y amigos de las víctimas", dice.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Defensa Civil mantiene el alerta meteorológico durante todo el domingo en distintos puntos del estado de São Paulo.