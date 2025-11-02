Un muerto y seis heridos en Bélgorod tras ataque ucraniano con drones

Según escribió en Telegram el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, fue la explosión de un dron la que causó todas las víctimas.

Además, el ataque dañó un automóvil, agregó el funcionario.

Bélgorod, en la frontera con Ucrania, es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra desde su inicio en febrero de 2022.

Las autoridades locales informan a diario de ataques enemigos con víctimas, muchas veces mortales, y daños a la infraestructura de la región.

