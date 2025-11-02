Una de cada tres empresas alemanas recortará puestos de trabajo en 2026, según sondeo

De acuerdo con la encuesta, para la que fueron entrevistadas 2.000 empresas este mes de octubre, el 36 % de las compañías tiene planes de recortar puestos de trabajo el año que viene, mientras que solo el 18 % va a crear plazas nuevas.

La situación es todavía más aguda en la industria, donde incluso el 41 % de los encuestados cuenta con una reducción de la plantilla, mientras que solo uno de cada siete se propone contratar personal.

En cuanto a la producción, tres cuartas partes de las empresas sondeadas espera producir menos o en todo caso lo mismo que en 2025.

La mala coyuntura económica también se hace evidente si se atiende a los planes de inversión: el 33 % de las compañías invertirán menos en 2026 que en la actualidad, mientras que solo el 23 % gastará más.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con ello, las expectativas de inversión registradas en las encuestas coyunturales del IW baten una marca récord de más de cinco semestres en negativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Las empresas se resienten a cuenta del elevado estrés geopolítico", declaró el experto en coyuntura del IW Michael Grömling.

A esto se suman problemas de emplazamiento de factura doméstica, como altos precios energéticos, el alto coste de las garantías sociales de las que disfrutan los empleados y la burocracia, según la valoración del instituto.

"Sin reformas estatales se vuelve cada vez más inverosímil que los programas extraordinarios de miles de millones de euros (para inversiones) del Gobierno tengan el efecto esperado y necesario", remachó Grömling.