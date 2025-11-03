Al menos 23 yihadistas muertos en una operación de los servicios secretos de Somalia

El operativo se desarrolló este domingo en la localidad de Ceel Weyne, en la región de Medio Shabelle.

"El objetivo era un lugar donde se encontraban conspiradores (yihadistas), donde murieron 23 personas, entre líderes y milicianos", aseguró a NISA en un comunicado.

"Esta operación se realizó tras confirmarse que los terroristas habían reunido a sus milicianos en un lugar donde habían estado operando en los últimos días, con el fin de utilizarlo como refugio para organizar actos de desestabilización", explicó la agencia.

La NISA agregó que, "durante esta operación, cuyo objetivo era debilitar al enemigo, no se registraron bajas civiles".

Somalia ha redoblado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.