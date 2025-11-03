Al menos dos muertos y siete heridos en nuevos ataques israelíes contra el sur del Líbano

Un avión no tripulado alcanzó a un coche en una carretera de la localidad de Doueir, donde perdió la vida una persona no identificada y siete civiles sufrieron heridas, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública.

El vehículo objetivo de la acción registró un incendio a causa del impacto y las llamas se expandieron a al menos otros dos que se encontraban en sus inmediaciones, mientras que un centro comercial y varias viviendas sufrieron también daños materiales, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Otro ataque alcanzó este lunes a una motocicleta en la localidad también meridional de Aita al Shaab, lo que causó una segunda víctima mortal.

Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, si bien recientemente ha intensificado todavía más sus bombardeos contra lo que argumenta son miembros e instalaciones pertenecientes al grupo chií Hizbulá.

El pasado jueves, una fuerza israelí incluso cruzó la frontera de facto, asaltó el Ayuntamiento de la localidad libanesa de Blida (sur) y mató a un empleado municipal.