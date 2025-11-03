Al menos un fallecido y más de 75.000 evacuados mientras el tifón Kalmaegi cruza Filipinas

El tifón, conocido como Tino en el país, tocó tierra la medianoche del lunes cerca de la localidad de Silago, en la región de Bisayas Orientales, y se encuentra en la mañana del martes entre la isla de Negros y la isla de Cebú, en Bisayas Central.

Kalmaegi, acompañado de intensas lluvias, registra vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros por hora, indica en su última actualización la Agencia Meteorológica de Filipinas (PAGASA).

En su balance provisional, el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) de Filipinas contabiliza un fallecido, más de 75.000 personas evacuadas antes de la llegada del tifón y casi 60.000 personas afectadas.

En la ciudad de Butuan, en el norte de la isla meridional de Mindanao, miles de casas se encuentran inundadas, informa el portal de noticias Rappler.

Mientras, en la turística ciudad de Cebú, con cerca de un millón de habitantes, los vientos huracanados han provocado la caída de árboles y postes eléctricos.

Por su parte, las aerolíneas Cebu Pacific y AirAsia han informado de la cancelación de decenas de vuelos con partida o destino desde la región afectada.

Se espera que a lo largo del día, Kalmaegi golpeé también la región de Bisayas Occidentales y, en la tarde, la isla de Palawan, antes de adentrarse en el mar de China Meridional y poner rumbo al centro de Vietnam, a donde los pronósticos indican que podría llegar el viernes.

Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales por año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.