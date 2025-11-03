Alberto de Mónaco se reúne con presidente paraguayo en su visita al país suramericano

Peña dio la bienvenida con honores a su invitado, el soberano del pequeño principado mediterráneo, en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo, ubicado en Asunción, la capital del país.

Ambos dignatarios sostendrán una reunión privada.

Se trata del segundo encuentro entre ambos después de que se entrevistaron en julio de 2024 en Francia durante una visita del mandatario suramericano, que coincidió con el inicio de los Juegos Olímpicos de París.

Alberto de Mónaco comenzó su agenda en el Panteón Nacional de los Héroes, en el denominado microcentro capitalino y donde reposan los restos de los héroes y personalidades paraguayas.

Junto al ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, quien lo recibió en el aeropuerto Silvio Petirrossi, ubicado en la ciudad de Luque y que sirve a Asunción, el visitante depositó una ofrenda floral, recorrió el lugar y firmó el libro de visitantes.

El monarca concluirá las actividades del primer día de su visita con una cena de gala de automovilismo, organizada por el Ministerio de Industria de Paraguay, en honor de los pilotos locales de Fórmula 2 y Fórmula 3, Joschua Dürksen y Mateo Valente, respectivamente, informó el Principado en un comunicado.

El martes, está previsto que el monarca viaje hasta la hidroeléctrica de Itaipú, que Paraguay comparte con Brasil, dijeron fuentes consultadas por EFE.

El Principado de Mónaco también informó que su jefe de Estado visitará el martes las Misiones Jesuíticas de Jesús de Tavarangue y Santísima Trinidad, ubicadas en el departamento de Itapúa (sur), que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus en inglés) – Capítulo Paraguay ha organizado una reunión entre empresarios liderados por el Mónaco Economics Board, que incluye sectores como agroalimentos, cosmética, logística, turismo, farmacéutica, energías renovables y servicios legales, y el sector privado del país anfitrión, detalló un comunicado de la institución.

El miércoles, tras visitar el Comité Olímpico Paraguayo (COP), en Luque, el príncipe viajará con rumbo a Belém, en Brasil, para asistir, un día después, a la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).