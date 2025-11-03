Argentina lanza segunda licitación para privatizar carreteras

"En total, más de 1.800 kilómetros pasarán a ser gestionados por el sector privado. De esta manera, estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro", señaló el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, a través de la red social X.

La nueva licitación nacional e internacional comprende 1.325 kilómetros de los denominados tramos viales Sur, Atlántico y Acceso Sur -que incluyen las rutas nacionales 3, 205 y 206 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas-, y 547 kilómetros del tramo Pampa, que discurre por la ruta nacional 5, entre las ciudades de Luján y Santa Rosa.

"Estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos", aseguró Caputo.

La licitación anunciada este martes conforma la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, que se puso en marcha en mayo pasado con el llamado a licitación para privatizar 741 kilómetros de carreteras de los denominados tramos Oriental y Conexión.

Como parte de este último proceso, han quedado precalificadas las ofertas presentadas por las empresas Autovía Construcciones y Servicios; Coyserv y Contreras Hermanos; Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni; José Chediack y Benito Roggio e Hijos; Eleprint, Supercemento y Panedile Argentina; y JCR, Rovella Carranza y Losi.