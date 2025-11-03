Cerca de 6 millones de personas afectadas por Melissa en Jamaica, Cuba y Haití, dice ONU

En las zonas más afectadas de Jamaica, unas 1.500 personas ya han recibido kits que contienen arroz, lentejas, pescado, carne, enlatados, y aceite vegetal.

Hay embarcaciones en camino con artículos de ayuda adicionales, dijo el programa de la ONU en un comunicado.

Agregó que planea asistir hasta 200.000 personas en Jamaica mediante una combinación de alimentos y transferencias de efectivo, según lo solicitado por las autoridades nacionales.

"Para apoyar a la comunidad humanitaria en general, WFP ha desplegado almacenes y equipos logísticos – montacargas, contenedores y palets – en ubicaciones estratégicas costeras e interiores, incluyendo Black River. Esto permitirá una distribución rápida y protegerá los suministros en zonas afectadas por inundaciones o deslizamientos", señaló.

Al menos 28 personas han muerto en Jamaica por el paso del huracán Melissa, que impactó en la isla como categoría cinco y causó daños devastadores, según los datos del Gobierno.

En Cuba, el WFP planea asistir a 900.000 personas que requerirán asistencia alimentaria de emergencia durante tres meses, y la mitad de ellas necesitarán ayuda por tres meses adicionales.

Antes de la tormenta, WFP y el Gobierno cubano posicionaron suficientes suministros para apoyar a 275.000 personas durante 60 días, y tras el huracán, las distribuciones de alimentos ya han alcanzado a 181.000 personas evacuadas a refugios, indicó la misiva oficial.

Por el momento no hay una evaluación preliminar de daños por parte del Gobierno cubano, que no ha informado de daños a personas.

El PMA indicó este lunes que el huracán Melissa dejó a su paso por Cuba inundaciones generalizadas, cortes de energía y graves daños, con cultivos perdidos y muchos edificios parcial o totalmente destruidos.

En Haití, donde viviendas e infraestructura fueron arrasadas a lo largo de la costa sur, la más impactada por el huracán, el programa de la ONU entregó pagos anticipados por 900.000 dólares a unas 50.000 personas para proteger sus medios de vida.

Y a medida que las familias abandonan los refugios temporales para regresar a sus hogares, están recibiendo una ración alimentaria para dos semanas, seguida de un mes de asistencia en efectivo para comprar productos esenciales donde los mercados siguen funcionando, dijo el ente de la ONU.

El WFP ha alcanzado a 12.700 personas con distribuciones de alimentos de emergencia en las regiones del Gran Sur y está ampliando su respuesta para llegar a 190.000 personas.

Al menos 31 personas murieron y 21 se encuentran desaparecidas en Haití a causa de inundaciones y riadas por las lluvias asociadas a Melissa.

El WFP dijo en su misiva que lanzó un llamado urgente por 74 millones de dólares para brindar asistencia vital a hasta 1,1 millones de personas en los países afectados, y coordinar la logística y telecomunicaciones de emergencia.

Más de 50 personas han muerto por el paso del huracán Melissa en el Caribe, principalmente en Haití (al menos 31 fallecidos) y Jamaica, donde los equipos de rescate se esfuerzan por llegar a las zonas más damnificadas y aisladas.