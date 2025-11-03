China reanuda los viajes en grupo a Canadá en pleno deshielo de las relaciones bilaterales

En una rueda de prensa, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning manifestó que la medida "fomentará aún más los intercambios entre los pueblos de China y Canadá y fortalecerá el entendimiento mutuo y la amistad entre ambos países".

Mao aseveró que China está "dispuesta a colaborar con Canadá para facilitar los intercambios personales".

"Esperamos que Canadá corresponda ofreciendo un entorno turístico seguro y confortable para los turistas chinos", agregó la vocera.

El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, mantuvieron una reunión el pasado viernes en la ciudad surcoreana de Gyeongju, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la que Xi abogó por "esforzarse conjuntamente" para encauzar los lazos bilaterales.

El mandatario chino señaló que su país valora la disposición de Canadá a impulsar los vínculos "de manera pragmática y constructiva" y expresó su voluntad de que el encuentro sirva como punto de partida para devolver las relaciones bilaterales a una senda "saludable, estable y sostenible".

Las relaciones bilaterales entre Pekín y Ottawa se habían deteriorado desde que en 2018 Canadá arrestó a petición de EE.UU. a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou.

China detuvo por casi tres años a dos ciudadanos canadienses por cargos de espionaje, aunque Pekín alegó que sus casos no estaban conectados al arresto de Meng.

Pekín también ejecutó este año a cuatro canadienses por cargos de drogas, pese a las condenas de Ottawa.

Canadá también ha acusado a Pekín de interferir en sus elecciones de 2019 y 2021, y en 2022 Xi reprendió públicamente al entonces primer ministro Justin Trudeau (2015-2025) durante el G-20, en Indonesia, por supuestamente haber filtrado información de una de sus reuniones.