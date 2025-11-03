Dimite presidente regional de Valencia un año después de riadas que causaron 229 muertos

"Ya no puedo más", afirmó el presidente valenciano, Carlos Mazón, en una declaración oficial, días después de que fuera increpado por los familiares de las víctimas durante un funeral de Estado en Valencia, en presencia de los reyes y las principales autoridades del país.

El hasta ahora presidente valenciano reconoció que habría dimitido "hace tiempo" y mostró su confianza en que el Parlamento regional elija a un sucesor al frente del Gobierno valenciano para seguir con la reconstrucción de Valencia.

Mazón afirmó que el Gobierno valenciano necesita "un nuevo tiempo" y confesó que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo", porque ha habido momentos "insoportables" para él y su familia, pero hoy ya no puede más.

"Sé que cometí errores, lo reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe, dijo en una declaración institucional sin preguntas.

Al Gobierno valenciano se le recrimina el retraso con el que avisaron a la población de la gravedad del temporal que sufría la región, de hecho, la alerta a los ciudadanos se envió cuando ya había decenas de muertes y múltiples zonas inundadas.

Y mientras eso ocurría, Mazón estaba comiendo en un restaurante de Valencia con una periodista y mantuvo una larga sobremesa, ajeno a la catástrofe que estaba ocurriendo a su alrededor, sin que aún haya explicado su tardanza en incorporarse al equipo que coordinaba la emergencia.

La dimisión de Mazón se produce el mismo día que la periodista que lo acompañó en la comida declara ante la jueza valenciana que investiga la gestión de la catástrofe.

Según pudo saber EFE, Mazón seguirá como diputado en el Parlamento regional y no convocará elecciones autonómicas anticipadas.