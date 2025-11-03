Donna Godchaux-MacKay, exvocalista de Grateful Dead, fallece a los 78 años

De acuerdo con el escrito, la cantante, quien también fue corista de Elvis Presley, falleció el domingo en Nashville, Tennessee, tras una "larga lucha contra el cáncer".

"Era un alma dulce y de una belleza entrañable, y todos los que la conocimos compartimos su dolor. La familia solicita privacidad en estos momentos de duelo. Como dijo Robert Hunter, letrista de los Grateful Dead: 'Que los cuatro vientos la lleven sana y salva a casa'", reza el comunicado.

Nacida como Donna Jean Thatcher en Florence, Alabama, inició su carrera musical como cantante de sesión en Muscle Shoals, un célebre centro de grabación donde prestó su voz a varios éxitos de la época.

Entre sus colaboraciones más destacadas figuran las emblemáticas canciones 'When a Man Loves a Woman', de Percy Sledge, y 'Suspicious Minds', de Elvis Presley, que alcanzaron el número uno en las listas, además de trabajar con Neil Diamond o Cher.

En California, Godchaux-MacKay contrajo matrimonio con el pianista Keith Godchaux en 1970. La cantante conoció a Jerry Garcia, de Greatful Dead, y poco después, tanto Donna como Keith se incorporaron oficialmente a la banda.

Entre 1971 y 1979, ambos recorrieron Estados Unidos, Europa e incluso Egipto junto al grupo, dejando una huella única en la historia del rock psicodélico.

De acuerdo con el comunicado Keith Godchaux falleció en un accidente automovilístico y tiempo después la cantante se casó con David MacKay, con quien emprendió el proyecto Donna Jean Godchaux Band.