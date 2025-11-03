EE.UU. apoya la decisión de R. Dominicana de posponer la Cumbre de las Américas hasta 2026

En un comentario en X, Rubio trasladó el agradecimiento del Gobierno de Donald Trump al del presidente dominicano, Luis Abinader, por su "amistad y disposición para acoger la Cumbre de las Américas", que se iba a celebrar a comienzos del próximo mes en Punta Cana.

"Apoyamos plenamente la decisión de posponer la cumbre y continuar trabajando junto a la República Dominicana y otros países de la región para planificar un evento productivo en 2026 que estará enfocado en el fortalecimiento de las alianzas y reforzar la seguridad de nuestros ciudadanos", indicó Rubio en su breve comunicado.

La Cancillería de la República Dominicana anunció este lunes que pospone para 2026 la X Cumbre de las Américas, prevista a celebrarse el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, este del país, después "de un cuidadoso análisis de la situación en la región".

"En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe", explicó la Cancillería dominicana en un comunicado.

La decisión de aplazar la Cumbre para el próximo año "ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países claves", apuntó la Cancillería en su comunicado.

El anuncio del Gobierno dominicano el pasado 30 de septiembre de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a fin de favorecer "la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro", generó críticas y la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de su colega de Colombia, Gustavo Petro, de no asistir a la cita.