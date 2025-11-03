El alcalde de Madrid inicia una visita de cuatro días a Buenos Aires

En su primera actividad en la capital argentina, Almeida participó, junto al alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, en un encuentro empresarial sobre desarrollo económico, innovación y futuro organizado por el Gobierno de la capital argentina y la Fundación Internacional por la Libertad (FIL).

En la noche de este lunes, el alcalde madrileño tiene previsto reunirse con los organizadores e invitados del XV Foro Abeceb, que se celebrará en Buenos Aires este martes.

Almeida y Jorge Macri ofrecerán en la mañana del martes una rueda de prensa para hablar sobre los diversos acuerdos alcanzados entre Madrid y Buenos Aires.

Ambos alcaldes participarán luego en la presentación del sistema integrado de movilidad de la ciudad de Buenos Aires y en otra de los proyectos de regeneración y nuevos desarrollos urbanos de la capital argentina.

Como parte de esta última presentación, Almeida visitará espacios como el autódromo de Buenos Aires, la villa olímpica, el Parque Roca y la Torre Espacial.

La agenda oficial de Almeida continuará el miércoles con su participación en un encuentro profesional entre el sector turístico de Madrid y Buenos Aires.

A su término, mantendrá un encuentro con estudiantes de la Universidad Austral en el campus de este centro de altos estudios.

El jueves Almeida participará en la XXI Asamblea General de la UCCI, que se celebrará bajo el lema "Ciudades Iberoamericanas: talento que transforma, innovación que impulsa" organizada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), organización que tiene su sede en Madrid.

La capital española acogerá en noviembre de 2026 la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que la UCCI ejerce la coordinación de la participación de las grandes ciudades tras el acuerdo suscrito con la SEGIB en 2023.