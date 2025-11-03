El DAX 40 sube un 0,73 % tras la distensión en la crisis de suministros de chips

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,73 % en 24.132,41 puntos y acumula una ganancia en lo que va de año del 22 % aproximadamente.

El sector manufacturero se contrajo en octubre en Alemania, aunque el ritmo de declive perdió impulso, según S&P Global.

El fabricante de armamento Rheinmetall avanzó un 4,2 %, hasta 1.773,50 euros, mientras la empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, rebotó un 2,5 %, hasta 110 euros, tras comentarios positivos de analistas de Morgan Stanley y acumula una ganancia del 125 % en lo que va de año.

El grupo Volkswagen ganó un 2,3 %, hasta 92,30 euros, y el grupo Mercedes-Benz subió un 2 %, hasta 57,31 euros, tras cierta distensión en los problemas de suministros de semiconductores después de que China dijera que podría conceder exenciones a la exportación a empresas que cumplan determinados requisitos.

China prohibió en octubre la exportación de chips de la empresa holandesa Nexperia desde China hacia Europa, después de que el Gobierno holandés se hiciera con el control de la compañía.

La inmobiliaria Vonovia perdió un 2,5 %, hasta 25,41 euros, después de que la Reserva Federal (Fed) dijera la semana pasada que no es seguro que vaya a bajar sus tipos de interés en diciembre

La empresa de pruebas de laboratorio Qiagen cayó un 3,2 %, hasta 39,47 euros, y la de servicios de diálisis Fresenius Medical Care bajó un 1,9 %, hasta 45,67 euros.