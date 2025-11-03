"El Estado no puede permitir que el miedo gobierne el país", dice el presidente de Perú

"La seguridad es la puerta del futuro y el Estado no puede permitir que el miedo gobierne nuestro país, nuestras ciudades, nuestros barrios. Por eso, lo dije y lo reitero, el Estado jamás será un espectador, hemos pasado ahora de la defensiva a la ofensiva, en esta lucha no habrá espacio para la indiferencia ni para la impunidad", dijo Jerí.

El presidente interino dio estas palabras en la ceremonia de reconocimiento como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito de Lima de San Borja.

Ante altos cargos policiales y militares, declaró que asume el cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional "con responsabilidad, liderazgo y el firme compromiso de defender a la patria con coraje, con valor y con lealtad ".

Jerí indicó que en la actualidad, Perú enfrenta una "nueva amenaza peligrosa", la delincuencia, el crimen organizado y el narcoterrorismo "que golpean las familias y socavan la tranquilidad nacional".

"Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, afirmo con firmeza, que actuaremos sin tregua contra quienes atenten contra la ley. Seremos enérgicos, pero siempre dentro de respeto a la Constitución, a las leyes y los derechos humanos. No nos van a doblegar y no descansaremos hasta derrotarlo", dijo el presidente interino.

En este sentido, señaló que las fuerzas de seguridad y el gobierno en todos sus niveles deben actuar como un solo frente de Estado.

"La disciplina, la inteligencia, el patriotismo y la lealtad serán nuestras mejores armas para recuperar la paz, la paz que nos merecemos y la confianza de nuestra población", agregó.

También sostuvo que la defensa de Perú exige la modernización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

"Modernizar es equipar, entrenar, proteger y dignificar a quienes visten el uniforme como a sus familias, no hay soberanía sin seguridad, sin Fuerzas Armadas y policía fortalecidas", indicó Jerí.