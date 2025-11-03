El Gobierno de Milei designa a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas argentino

"Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como secretario de Finanzas", anunció el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, a través de un mensaje en la red social X.

Economista de profesión, Lew reemplazará al frente de la Secretaría de Finanzas a Pablo Quirno, quien el pasado 28 de octubre asumió como nuevo canciller de Argentina.

Lew ocupó diversas posiciones en el sector financiero privado, en los bancos Itaú, JP Morgan y HSBC.

También en el sector energético, donde se desempeñó como director financiero en la empresa de energías renovables Genneia (2012-2016), director ejecutivo de la firma 360 Energy (2016-2019), y director financiero en la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, entre junio del 2020 y diciembre de 2023, durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la función pública, Lew se desempeñó como vicepresidente segundo del Banco Central argentino ya en el Gobierno de Milei, entre diciembre de 2023 y julio de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como director y vicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina. Anteriormente se desempeñó como CFO (director financiero) de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales", destacó Caputo al darle a Lew la bienvenida al equipo económico.