El Kospi surcoreano se dispara un 2,78 % y supera por primera vez los 4.200 puntos

El Kospi avanzó 114,37 puntos, hasta cerrar en un récord de 4.221,87 unidades, una sesión después de que el selectivo superara la barrera de los 4.100 enteros por primera vez el viernes.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, sumó un 1,57 % ó 14,13 puntos, hasta 914,55 enteros.

El volumen de negociación de la jornada ascendió a 22,5 billones de wones (unos 13.650 millones de euros).

El parqué surcoreano abrió al alza, aún a rebufo de la celebración la semana pasada en territorio nacional de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y en especial del anuncio en su marco de los planes de Nvidia de suministrar 260.000 unidades de chips para inteligencia artificial (IA) al país asiático.

El proyecto generó grandes expectativas sobre la expansión de los centros de datos en el país asiático y potenciales nuevos acuerdos en materia de IA, impulsado las acciones relacionadas.

También influyó positivamente la subida al cierre de la semana pasada en Wall Street de Amazon Web Services y Tesla.

El conglomerado tecnológico Samsung Electronics, valor de mayor capitalización local, subió un 3,35 %, mientras su competidora y segundo mayor fabricante de chips surcoreano, SK hynix, se disparó un 10,91 %, en medio del optimismo por la industria de la IA.

El principal proveedor de internet de Corea del Sur, Naver, sumó un 2,62 %, mientras que la compañía eléctrica estatal Korea Electric Power avanzó un 5,99 %, y el fabricante de transformadores y equipos electrónicos HD Hyundai Electric se revalorizó un 9,08 %.

La firma de inversión en IA SK Square subió un 8,65 %.

Las ganancias también fueron generalizadas en los sectores de defensa, donde la empresa de referencia Hanwha Aerospace escaló un 6,44 % tras informar de que sus ganancias del tercer trimestre se han más que duplicado por la solidez de sus ventas.

El mayor fabricante automovilístico nacional, Hyundai Motor, avanzó un 0,52 %, mientras que su filial Kia cayó un 1,83 %.

La divisa local, el won, perdió 4,40 unidades frente al dólar estadounidense, que se intercambiaba en 1.428,80 wones al cierre de la sesión.