Empieza a llegar a Jamaica la ayuda de República Dominicana tras paso del huracán Melissa

Abinader indicó también que todavía falta por llegar la segunda parte de la ayuda, que lo hará por vía marítima, y señaló que hoy firmó las aprobaciones para la ayuda a Cuba que se realizará vía aérea y marítima.

Además, el presidente dominicano afirmó, en su rueda de prensa semanal, que está "en coordinación" para destinar ayuda a Haití.

Por otro lado, el jefe de Estado señaló que los alrededor de 2.200 dominicanos que trabajan en Jamaica, especialmente en los sectores del turismo y la construcción, están en contacto con la embajada dominicana y se trabaja de manera conjunta con la compañía Arajet para su retorno.

El pasado viernes Arajet informó que el Gobierno de la República Dominicana repatriaría dominicanos residentes en Jamaica afectados por el paso del huracán Melissa, quienes podrían retornar a su país, de manera gratuita, en vuelos humanitarios de la compañía.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó este lunes que la magnitud de la destrucción causada por el huracán Melissa "no tiene precedentes en décadas" en el país caribeño.

Jamaica ha recibido ayuda humanitaria de numerosos países pero, en algunos casos, el reparto se está complicando debido a que todavía hay carreteras bloqueadas y comunidades aisladas.