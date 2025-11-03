España apela a la UE a que asuma "mayores responsabilidades" en su seguridad

Albares se refirió a la defensa europea durante su intervención en la segunda edición de 'Diálogos para la seguridad', organizado por el diario español 'El País', que se celebró en Madrid.

El ministro insistió en que la UE tiene que pasar a ser una potencia política "y una referencia ética", rechazando el unilateralismo como "una respuesta viable" ante los nuevos desafíos internacionales y mucho menos la imposición de la fuerza.

Según Albares, para afrontar estos tiempos de profundos cambios en la política internacional, lo que se necesita es más unión y coordinación, no más división ni más confrontación. "Cualquier repliegue identitario, como proponen los extremismos, no nos hace más fuertes", advirtió.

El ministro reiteró que España está "profundamente comprometida" con la paz, la seguridad, el multilateralismo -ahora en cuestión por algunos países como EE.UU.- y el sistema internacional basado en reglas" y lo defiende tanto en la guerra de Ucrania como "ante la catástrofe palestina".

Por eso, subrayó que el país estará al lado del pueblo ucraniano "tanto tiempo como haga falta" porque es mucho lo que está en juego, primero su libertad, pero también la seguridad europea.

Respecto a Gaza, señaló que las violaciones del alto el fuego muestran "lo frágil que es el camino hacia la paz".