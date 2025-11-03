España, entre los cinco países de OCDE que concentraron más migración permanente en 2024

En 2024, EE.UU. registró 1,4 millones de nuevos inmigrantes permanentes, el 27 % del total en la OCDE, mientras que Alemania recibió a más de 586.000, Canadá, a unos 483.600; el Reino Unido, a 435.700, y España, a 368.000 migrantes. Estos cinco países concentraron la mitad de la migración permanente en la OCDE en 2024.

En la mayoría de los países de la OCDE, la migración permanente disminuyó en 2024 con respecto a 2023, especialmente en los Estados de la Unión Europea (UE), donde las cifras cayeron un 8 %.

Entre los Veintisiete, solo Irlanda y la República Checa registraron aumentos, del 10 % y del 8 %, respectivamente.

Por migración permanente se entiende el movimiento de personas que cambian su residencia habitual con la intención de establecerse de manera duradera en otro país, y no planean regresar a su lugar de origen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En términos generales, en 2024 esa migración a los países de la OCDE disminuyó, después de tres años de fuertes aumentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En España, pese a un ligero descenso (del 1,8 %), "la migración permanente se mantiene en niveles históricamente altos", indica el informe. En otros, como Alemania, las cifras han vuelto a los niveles de hace una década.

Las bajadas más significativas se observaron en Nueva Zelanda (con una caída del 56 %) y el Reino Unido, que pese a ser uno de los países que cuenta con más migración permanente, experimentó un descenso del 41 %.

Por otra parte, la migración permanente a Estados Unidos continuó aumentando, con un incremento del 20 % respecto a 2023.

También creció, aunque de forma más modesta, en Canadá (2 %) y México (4 %).

El mismo informe revela que los datos nacionales (no armonizados) sugieren que el pasado año se produjo también un incremento de la migración permanente hacia otros países latinoamericanos miembros de la OCDE, en particular Colombia, Chile y Costa Rica.