Estimación del voto exterior confirma a Jetten como ganador de los comicios neerlandeses

Estos cálculos sitúan al D66 como el partido más votado con una diferencia de 28.455 votos por delante del ultraderechista PVV de Geert Wilders, la segunda formación con más apoyos. Los resultados oficiales de los comicios no se conocerán hasta el anuncio previsto este viernes por parte del Consejo Electoral neerlandés.

La victoria de Jetten se daba ya por hecha antes incluso de conocer los votos por correo, incluidos aquellos del extranjero, según las estimaciones realizadas por la antes citada agencia neerlandesa.

La ventaja del D66 no le ha permitido sumar un escaño adicional y se quedaría en 26, los mismos que el PVV, y a falta de conocerse los resultados finales.

Este escenario afectará a la formación de Gobierno ya que imposibilita una formación de centro derecha compuesta por el D66, el partido liberal VVD, los democristianos del CDA y los euroescépticos JA21, ya que se quedarían en 75 escaños, uno por debajo de la mayoría absoluta.

La inclusión en ese bloque de los ecologistas y socialdemócratas de GroenLinks-PvdA en lugar de JA21 permitiría concentrar suficientes escaños, pero el VVD, liderado por Dilan Yesilgoz, ha reiterado que no participará en un "gabinete de izquierdas" con el citado partido, lo que bloquea por ahora esa vía.

Otras fórmulas, como una alianza de centroderecha con D66, VVD, CDA, JA21 y la formación campesina BBB, alcanzaría 79 escaños. Esta opción tendería demasiado a la derecha, y Jetten admitió este viernes que no sería su primera opción, aunque no quiso descartar alianzas con ningún partido en concreto más allá de con la derecha radical de Wilders.

El líder ultra ha puesto en cuestión las estimaciones de voto y ha difundido mensajes a través de las redes sociales haciéndose eco de supuestas denuncias sobre papeletas erróneas, urnas trasladadas sin control o votos desaparecidos, todas procedentes de fuentes no verificadas, y ha llamado a investigar esas alegaciones.

También ha advertido de que su partido "se opondrá desde el primer día, con toda su fuerza y con sus 26 escaños, al gobierno liberal de izquierdas" que aspira a formar Jetten, y ha asegurado que "no permitirá" que D66 y sus posibles socios "destruyan" a Países Bajos.

Jetten, quien a sus 38 años apunta a convertirse en el primer ministro más joven de la historia neerlandesa, aseguró el pasado viernes que su prioridad será "formar un Gobierno de centro que garantice estabilidad y acuerdos amplios".

Está previsto que los principales partidos comiencen este martes las rondas de contactos para explorar las vías dirigidas a formar Gobierno tras los terceros comicios celebrados en Países Bajos en menos de cinco años.