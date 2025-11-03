Exabogada militar que filtró un vídeo de abuso a preso seguirá detenida hasta el miércoles

Tomer-Yerushalmi fue detenida bajo sospecha de intentar obstruir una investigación sobre la filtración del vídeo durante el verano pasado al popular Canal israelí 12.

En las imágenes se ve a cinco soldados en el campo de detención de Sde Teiman apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios, para impedir la visibilidad, mientras es sodomizado con un objeto punzante.

El viernes, Yifat Tomer-Yerushalmi declaró en su carta de dimisión ser la responsable de la filtración y esta madrugada fue detenida por la Policía.

Según recogen medios locales, durante esta madrugada la Policía también detuvo al exfiscal jefe del Ejército, el coronel Matan Solomosh, quien se espera que comparezca hoy junto a Tomer-Yerushalmi ante el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv para una prórroga de su detención preventiva.

Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la filtración del vídeo del "ataque propagandístico más severo" contra el Estado de Israel desde su fundación y exigió una "investigación independiente e imparcial" no contra los abusos perpetrados, sino sobre cómo sucedió la filtración.

El caso, que fue revelado en verano del año pasado, causó conmoción en Israel, pero también muestras de apoyo a los cinco reservistas, que fueron detenidos durante varias semanas entre julio y agosto de 2024.

No es el único caso de abusos registrados en el centro de Sde Teiman contra prisioneros palestinos detenidos durante la ofensiva de Israel en Gaza, muchos de los cuales se encuentran en detención administrativa, sin cargos ni juicio.