Fiscalía militar dice que gazatí abusado en vídeo filtrado fue deportado a Gaza

"Según la documentación del sistema informático, el detenido por motivos de seguridad fue deportado el 13 de octubre de 2025 a la Franja de Gaza. Tras recibir el informe, procedimos a verificarlo y se constató que, efectivamente, el detenido ya no se encuentra bajo custodia de las autoridades israelíes", detalla la Fiscalía en una carta a la que tuvo acceso EFE.

En el vídeo filtrado el año pasado al Canal 12 de Noticias, por el que cinco reservistas están acusados, se ve a soldados en Sde Teiman apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios -para impedir la visibilidad- mientras es sodomizado con un objeto punzante.

El preso palestino víctima de los abusos "llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto", reveló entonces la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos.

La organización radical liderada por colonos, Honenu, la cual representa a dos de los cinco acusados, demandó también este lunes en otra carta en X a la Fiscalía Militar que "retire de inmediato la acusación" contra sus clientes.

Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la filtración del vídeo del "ataque propagandístico más severo" contra el Estado de Israel desde su fundación y exigió una "investigación independiente e imparcial" no contra los abusos perpetrados, sino sobre cómo sucedió la filtración.

El viernes, la jefa jurídica del Ejército israelí, Yifat Tomer-Yerushalmi, declaró en su carta de dimisión ser la responsable de la filtración, y esta madrugada fue detenida por la Policía.

Según recogen medios locales, un segundo detenido es el exfiscal jefe del Ejército, el coronel Matan Solomosh, quien se espera que comparezca hoy junto a Tomer-Yerushalmi ante el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv para una prórroga de su detención preventiva.